Автоэксперт Попов предложил изменить правила расположения мотоциклов на дороге

В ПДД необходимо четко прописать вопрос о расположении мотоциклов на проезжей части. Об этом сообщил автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в разговоре с журналистом «Татар-информа».

Он отметил, что согласно действующим правилам дорожного движения, при наличии разметки транспортное средство должно двигаться строго по обозначенной полосе.

«Я бы уточнил данный пункт, написав, что “при наличии разметки транспортное средство должно двигаться строго по обозначенной полосе таким образом, чтобы ось транспортного средства совпадала с осью полосы”», – сказал собеседник агентства.

По его мнению, такое уточнение в ПДД лишит мотоциклистов возможности ездить между полос и между машинами, особенно на больших скоростях.

«При этом при скорости менее 20 км/ч мотоциклистам можно разрешить двигаться между рядами, так как на маленькой скорости безопасный боковой интервал может быть сокращен», – отметил Попов.