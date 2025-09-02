Автоэксперт объяснил, должен ли водитель ждать, пока пешеход перейдет дорогу полностью

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда пешеход вступил на проезжую часть, водителю лучше остановиться и пропустить его. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Правила полной остановки не требуют, и если вы обеспечиваете безопасность пешехода, то проехать можно, но, к сожалению, многие поборники прав пешеходов считают по-другому», – обратил внимание собеседник агентства.

Он отметил, что, согласно правилам дорожного движения, водитель не обязан стоять и ждать, когда пешеход перейдет дорогу. Более того, есть даже соответствующее решение Верховного суда РФ.

«В ПДД написано, что водитель обязан уступить дорогу пешеходу, а в скобках добавлено «не создавать помех». Что это значит? Водитель не должен возобновлять или продолжать движение, если участник дорожного движения, пользующийся по отношению к тебе преимуществом, вынужден изменить траекторию или скорость движения», – напомнил Попов.

Однако на практике, по его словам, обжаловать штраф за такое нарушение не получится, поскольку суды на местах часто встают на сторону сотрудника ГИБДД.

«Если водитель пойдет обжаловать этот протокол на 1-1,5 тыс. рублей, то суды на местах, как правило, не считаются с тем, что написано в ПДД, а принимают во внимание только протокол сотрудника ГИБДД. Суды на местах убеждены, что если пешеход ступил ногами на проезжую часть, то водитель должен обязательно стоять и ждать, хотя это не так», - сказал автоэксперт.