Общество 19 ноября 2025 12:35

Автоэксперт Попов объяснил, сколько часов в день можно ездить за рулем

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Автомобилем можно управлять без перерыва максимум четыре часа и не более восьми часов с перерывом. Об этом сообщил «Татар-информу» автоэксперт, эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«В ПДД есть глава 26, согласно которой водитель может управлять автомобилем без перерыва максимум четыре часа, а потом обязан сделать двухчасовой перерыв. После отдыха он может находиться за рулем транспортного средства еще четыре часа, но больше в этот день ему управлять нельзя», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что данное правило дорожного движения распространяется на всех водителей без исключения.

«Многие считают, что данное правило касается только водителей коммерческого транспорта. Это полная чушь. Люди, которые окончили автошколу, получают профессию водителя. Даже если они в дальнейшем не занимается коммерческими перевозками, то, находясь за рулем транспортного средства, они все равно являются водителями», – резюмировал Попов.

