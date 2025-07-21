Автоэксперт Попов объяснил, от чего зависит срок службы машины

Срок службы автомобиля зависит от эксплуатации и качества обслуживания. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Ранее АвтоВАЗ напомнил о сроках эксплуатации машин Lada и условиях, при которых можно достигнуть максимального ресурса. Так, соблюдая допустимый температурный диапазон (от -40 до +45 °C) и следуя базовым правилам эксплуатации, Lada Vesta может прослужить минимум 8 лет или 120 тыс. км пробега, пишет журнал «За рулем».

«Срок службы автомобиля зависит от того, как долго мы машину правильно и грамотно эксплуатируем: как часто меняем запчасти и расходные материалы, какого качества запчасти используем, обрабатываем ли мы автомобиль «антикором». Как сказано в фильме «Москва слезам не верит», «автомобиль, если с ним правильно обращаться, 100 лет может прослужить». И есть вполне себе отличные «Жигули», которые прослужили 40 лет и больше», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что срок службы автомобиля также зависит от пробега. Чем больше километров человек проезжает в год, тем быстрее вырабатывает ресурс машины.

«Некоторые граждане сдают машину с пробегом 190 тыс. км, которая уже находится на пределе износа двигателя, кто-то проезжает 30 тыс. км за год, а кто-то 100 тыс. км «накатывает» за 10 лет и считает, что он ездит много. Естественно, человек, который проезжает больше по километражу, гораздо быстрее «укатает» силовую установку и подвеску. Но опять-таки все зависит от того, как автомобиль обслуживается и ремонтируется», – резюмировал Попов.