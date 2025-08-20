Автоэксперт Попов объяснил, как выбрать хороший автосервис для обслуживания машины

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обслуживать автомобиль следует в том автосервисе, которому доверяешь. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Все зависит от того, насколько водитель доверяет тому, кто эту работу делает. Это история как со стоматологом и парикмахером у дамочек, то есть это должен быть один и тот же человек, которому ты издавна доверяешь. Необязательно обслуживать машину у дилера, просто можно найти хороший автосервис», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у дилера, как правило, работы стоят в 1,5 раза дороже.

«Когда ты едешь к дилеру, то сразу наценишь эти работы на 20%, 30%, а то и в 1,5 раза. Дилер ставит огромный ценник, говоря, что только у нас оригинальные запчасти и так далее. Однако есть большое количество крупных сетей, которые продают неоригинальные аналоги, но хорошего качества», – резюмировал Попов.