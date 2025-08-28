Автоэксперт Попов объяснил, как правильно прогревать двигатель машины

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начинать движение на автомобиле можно, как только поползет стрелка температуры двигателя. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Британские ученые давно доказали, что работа двигателя на холостом ходу до выхода на номинальную температуру (85-110 градусов – прим. Т-и) создает больше механических потерь в двигателе, чем если ты после того, как перешел рубеж "минусовая – плюсовая температура", то есть стрелка у тебя поползла, начал движение без нагрузки, без резких рывков и резкого нажатия на педаль газа. В этом случае у тебя двигатель выйдет на рабочую температуру быстрее», – сказал собеседник агентства.

Он предупредил, что прогрев двигателя до рабочей температуры до начала движения только «убьет» мотор, так как при работе на холостых оборотах масло не сможет смазать некоторые детали, например, шестерни газораспределительного механизма.

«Самая лучшая версия для двигателя – это работа в номинальных оборотах, то есть 2-3 тыс. Это не значит, что ты сразу сел и поехал на всю катушку. Ты просто начал движение аккуратненько, с небольшой скоростью, без нагрузки, чтобы у тебя угол опережения вырастал, и за счет этого двигатель будет нагреваться сильнее», – резюмировал автоэксперт.