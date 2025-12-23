news_header_top
Общество 23 декабря 2025 13:15

Автоэксперт Попов объяснил, как действовать в случае пробуксовки колес на снегу

Фото: © «Татар-информ»

Если колеса автомобиля начали буксовать на скользкой дороге или на снегу, то выбраться из ситуации помогут специальные пластины противоскольжения. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Есть пластины противоскольжения. В случае, если вы начинаете буксовать на скользкой дороге или на снегу, данное приспособление следует подложить под ведущие колеса. Именно поэтому зимой лучше возить такие пластины с собой в багажнике», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такие приспособления могут помочь водителю не только зимой, но и летом.

«Например, если вы выезжаете на природу, на рыбалку, и знаете, что в той местности будут пески, то лучше также с собой взять пластины противоскольжения», – отметил Попов.

Кроме того, в таких ситуациях можно попробовать подкопать место, где буксуют колеса, лопатой, подсыпать в ту область песок или подложить картон, однако, по мнению автоэксперта, такие способы менее эффективны и более затратны по времени.

