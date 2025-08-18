news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 августа 2025 10:11

Автоэксперт Попов объяснил, как часто нужно проходить техобслуживание машины

Читайте нас в
Телеграм
Автоэксперт Попов объяснил, как часто нужно проходить техобслуживание машины
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проходить техобслуживание автомобиля нужно согласно регламенту, указанному в сервисной книжке. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Дилер и завод-изготовитель указывает в сервисной книжке рубежи прохождения техобслуживания. Например, на моей машине они указали, что техобслуживание нужно проходить раз в 10 тыс. км», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что именно пробег является основным показателем возрастного состояния автомобиля, а не год выпуска, поскольку один водитель может проехать за год 37 тыс. км, а другой пройдет тот же километраж за несколько лет.

#автомобили #техобслуживание #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025