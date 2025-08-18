Автоэксперт Попов объяснил, как часто нужно проходить техобслуживание машины

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проходить техобслуживание автомобиля нужно согласно регламенту, указанному в сервисной книжке. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Дилер и завод-изготовитель указывает в сервисной книжке рубежи прохождения техобслуживания. Например, на моей машине они указали, что техобслуживание нужно проходить раз в 10 тыс. км», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что именно пробег является основным показателем возрастного состояния автомобиля, а не год выпуска, поскольку один водитель может проехать за год 37 тыс. км, а другой пройдет тот же километраж за несколько лет.