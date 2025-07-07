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Общество 7 июля 2025 14:26

Автоэксперт Попов назвал машины, которые могут проехать до 500 тыс. км

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Автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал, какие автомобили могут проехать до 500 тысяч км без капитального ремонта.

«Это Toyota Camry, она проходит 100%. Если говорить про такси, то, как ни странно, это "неубиваемая телега" Lada Largus. Если его грамотно и своевременно обслуживать и эксплуатировать, то вполне возможно, что до 500 тыс. км проедет», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что для современного автомобиля проехать 400-500 тыс. км без капитального ремонта – это отличный результат, который по силам далеко не каждой машине.

«Если мы в прошлой реальности говорили, что Mercedes-Benz W124 может пройти 1 млн км. Сейчас 400-500 тыс. км – это хороший результат (для современного автомобиля)», – добавил Попов.

#автомобили
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