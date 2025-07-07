Автоэксперт Попов назвал машины, которые могут проехать до 500 тыс. км

Автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал, какие автомобили могут проехать до 500 тысяч км без капитального ремонта.

«Это Toyota Camry, она проходит 100%. Если говорить про такси, то, как ни странно, это "неубиваемая телега" Lada Largus. Если его грамотно и своевременно обслуживать и эксплуатировать, то вполне возможно, что до 500 тыс. км проедет», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что для современного автомобиля проехать 400-500 тыс. км без капитального ремонта – это отличный результат, который по силам далеко не каждой машине.

«Если мы в прошлой реальности говорили, что Mercedes-Benz W124 может пройти 1 млн км. Сейчас 400-500 тыс. км – это хороший результат (для современного автомобиля)», – добавил Попов.