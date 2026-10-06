Автоэксперт Попов назвал основные причины, почему машина не заводится

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Если автомобиль не заводится, водителю в первую очередь стоит проверить стартер и аккумулятор. Причина также может быть связана с системой зажигания, компрессией двигателя, попаданием воды или образованием конденсата. Об этом RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, чаще всего проблема связана с аккумулятором: он может полностью разрядиться и не проворачивать стартер либо работать слишком слабо, из-за чего мощности уже не хватает для появления искры.

При попытке запустить двигатель Попов советует сначала обратить внимание на работу стартера. Если он не крутит, можно проверить аккумулятор с помощью звукового сигнала. Клаксон потребляет заметное количество энергии, поэтому отсутствие звука может говорить о сильном разряде батареи. В таком случае аккумулятор следует зарядить.

Если стартер работает, а топлива в баке достаточно, искать причину, по мнению эксперта, нужно в системе зажигания.

Неисправность не обязательно связана со свечами. Причиной могут быть пропуски зажигания, проблемы с датчиками или другими элементами системы. Иногда двигатель запускается и сразу глохнет, а в некоторых случаях при попытке запуска можно услышать характерные хлопки.

Попов отметил, что если автомобиль совсем не заводится, проблема, скорее всего, связана с искрой или системой зажигания, однако определить конкретную неисправность на современном автомобиле можно только после диагностики.

Для первичной самостоятельной проверки эксперт рекомендует недорогой Bluetooth-адаптер. Его подключают к диагностической колодке, которая обычно находится под рулем, после чего соединяют со смартфоном через специальное приложение. Такой способ не заменяет полноценную диагностику в автосервисе, но позволяет получить коды ошибок электронного блока управления двигателем.

Расшифровку выявленных ошибок водитель может найти в приложении или интернете. Однако если проблемы с запуском повторяются, появился запах топлива, дым или посторонние звуки, Попов советует прекратить попытки завести автомобиль и обратиться в автосервис.