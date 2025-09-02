Автоэксперт Попов объяснил, почему не стоит водить уставшим

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основной риск при управлении автомобилем уставшим – это увеличенное время реакции. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Основной риск заключается в том, что у водителя увеличивается время реакции и соответственно увеличивается тормозной путь. Также вы рискуете и вовсе заснуть за рулем», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что громкая музыка или поток холодного воздуха не поможет человеку взбодриться.

«Многие рекомендуют открыть окно, включить музыку и т. д., чтобы бороться с засыпанием за рулем, но такие способы взбодрят вас в краткосрочной перспективе, а потом это приведет к еще большему утомлению головы, и человек даже под музыку может уснуть», - предупредил автоэксперт.

Попов подчеркнул, что лучший способ побороть сонливость – поспать

«При этом спать надо правильно, то есть спать примерно 1,5 часа, поскольку биоритмы у человека длятся около 1,5 часов. Учеными доказано, что человек, поспавший 3 часа, чувствует себя более отдохнувшим, чем тот, кто поспал 4 часа», – резюмировал спикер.