Общество 16 декабря 2025 11:29

Автоэксперт Попов назвал основные ошибки водителей при езде зимой по трассе

Фото: © «Татар-информ»

Основными ошибками, которые совершают водители зимой при движении по трассе, являются несоблюдение скорости и дистанции. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Еще одна ошибка – водители не учитывают, что дорога не всегда обеспечивает однородный коэффициент сцепления, из-за чего возникает ситуация, связанная с заносом и боковым сносом передней оси. Причем система ABS не всегда отрабатывает в таких ситуациях, не говоря уже о том, что не все машины имеют данную систему», –сказал собеседник агентства.

Кроме этого, стоит понимать, что в дождь, туман и снегопад искажается представление о расстоянии. Иными словами, водителю кажется, что предметы находятся дальше, чем есть на самом деле.

«Также в ночное время водители часто неправильно действуют при ослеплении фарами при движении в темное время суток. Стоит помнить, что дорожная обстановка при свете фар тоже по-другому воспринимается», – резюмировал Попов.

