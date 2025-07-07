Автоэксперт Попов назвал самые надежные автомобили D-класса

Автоэксперт, член комиссии Правительства РФ по безопасности дорожного движения (БДД) Дмитрий Попов в беседе с корреспондентом «Татар-информа» рассказал, какие автомобили D-класса можно назвать самыми надежными.

Особо автоэксперт отметил Toyota Camry. «Из того, что я вижу снаружи, – Toyota Camry, это на века», – сказал собеседник агентства.

Также он назвал достаточно надежной Kia Optima. «Корейские автомобили я не могу (назвать надежными – прим. Т-и) по умолчанию, потому что я много раз натыкался на ненадежные технические решения. Чего не могу сказать о Kia Optima – это достаточно серьезная история», – объяснил он.

Не рекомендует автоэксперт приобретать автомобили линейки Ford.

«У меня сложные отношения с Ford. Дело в том, что у меня в свое время был Ford Focus, а Ford Focus и Ford Mondeo – унифицированные модели. Мне удалось посмотреть конструктивные решения, когда я менял гидроузел на своем Mondeo. И я пришел к выводу о невысоком уровне таланта «фордовских» инженеров, которые проектировали такой автомобиль. Там так все понаворочано, что просто нет слов», – резюмировал Попов.