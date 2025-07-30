Автоэксперт Попов назвал главные недостатки мощного двигателя

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Главный недостаток мощного мотора – это высокий расход бензина. Еще одним минусом такого двигателя считаются дорогие запчасти, сообщил «Татар-информу» автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Главный минус мощного мотора заключается в том, что он расходует много бензина. Также за такой двигатель вы платите дорогими запчастями. Это дорогая эксплуатация», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при выборе автомобиля нужно понимать, для каких целей вы его приобретаете и где вы планируете ездить.

«Если вы планируете кататься по городу, то вам вполне хватит двигателя объемом до 1 литра, честно. Если вы любитель погонять, тогда вам нужен двигатель объемом 2-2,5 литра. Но зачем брать двигатель объемом 6 литров – непонятно», – пояснил Попов.

Он добавил, что мощный двигатель позволит безопасно совершить обгон. При этом для безопасного выполнения такого маневра вполне хватит двигателя объемом 2 литра.