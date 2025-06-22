Автоэксперт Попов назвал два хода развития событий, если Renault не вернется в Россию

Если Renault не вернется в Россию, россияне найдут массу альтернатив среди китайских автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщил член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РБК говорил, что власти России видят недружественные действия Renault и учтут этот момент, если «французы» захотят вернуться на российский рынок. При этом, по его словам, пока все идет к тому, что французский автопроизводитель не вернется в нашу страну.

«Треть китайского автопарка на российских дорогах собирается на территории России. Мы уже покатались на «китайцах» и понимаем, что они не так плохи, как все говорили. И фраза «китайские тапочки рвутся после первого шага» уже не актуальна в отношении их автомобилей. На этом фоне можно сказать так: не вернется Renault – ну поплачем, расстроимся, но есть огромное количество замен и Renault Logan, и Renault Sandero», – отметил Попов.

Он также допустил, что АвтоВАЗ может скопировать французские наработки и применять их на своих автомобилях.

«К слову сказать, LADA Largus на АвтоВАЗе тоже никто не отменял. Возьмем их (Renault – прим. Т-и) штампы, скопируем. Поскольку они на нас наплевали, то мы наплевали на все, что касается патентного права и товарных знаков. И мы будем идти по китайскому пути: будем производить, восстанавливать», – предположил Попов.