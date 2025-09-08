Автоэксперт Попов назвал два способа снизить число ДТП в России

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий в России необходимо повышать уровень подготовки будущих водителей и увеличить штат сотрудников ДПС. Об этом «Татар-информу» сообщил член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в РФ зафиксировано свыше 14,4 тысячи погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Наибольшее количество погибших в ДТП было в Краснодарском крае, в Московской и Ростовской областях, следует из статистических данных МВД РФ.

«Первое – это повышение квалификации водителей, поскольку качество водителей, которые сейчас выезжают на дороги, мягко говоря, нулевое. Второй момент: необходимо реализовывать мероприятия, направленные на повышение эффективности соблюдения ПДД. Дело в том, что очень многое переложили на системы видеофиксации, но, например, в Москве это не решило проблему, поскольку камер в столице более 8 тыс. штук, вдвое больше, чем в Питере, а социальные риски в Петербурге ниже, чем в Москве. Задачу необходимо решать не установкой камер, а увеличением штата сотрудников ДПС», – отметил автоэксперт.

Для этого, по его словам, необходимо популяризировать эту профессию и увеличить зарплату таким работникам, чтобы их доходы были сопоставимы с теми задачами, которые они решают.