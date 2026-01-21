Автоэксперт Попов объяснил, почему не стоит спорить с сотрудником ГИБДД

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Люди, которые при остановке сотрудником ГИБДД, начинают «качать права»: демонстрировать знание приказов, требовать назвать причину остановки, поступают нецелесообразно. Таким мнением с «Татар-информом» поделился автоэксперт, эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Водители, которые при остановке их автомобиля сотрудником ГИБДД начинают демонстрировать свое глубокое знание приказов, требовать назвать причину остановки, поступают неразумно. Они не догадываются, что в перечне причин, например, может быть подозрение на нахождение транспортного средства в угоне. Если мы возьмем перечень транспортных средств, которые находятся в угоне, то всегда найдется автомобиль такого цвета и такой марки и модели», – сказал собеседник агентства.

Также причиной остановки может стать подозрение на то, что автомобиль стал участником ДТП.

«Например, вы не очень бережно относитесь к своему автомобилю, и мелкие царапины, которые появились на кузове после того, как водитель притерся у забора, на машине сохраняются. Инспектор при виде такого транспорта предположил, что вы стали участником ДТП, но скрылись с места аварии», – объяснил автоэксперт.

Третьей причиной остановки может стать неадекватное поведение водителя: частые перестроения, отсутствие света фар и так далее.

«Повод остановить автомобиль у инспектора найдется всегда. Человек, который в такой ситуации начинает "качать права", демонстрирует как раз незнание законодательства. Это раз. Второй момент, я много общаюсь с сотрудниками ГИБДД по роду своей деятельности, и, как и в любой сфере, там есть незнайки и дилетанты, но есть и огромное количество высококлассных профессионалов, которые четко знают законодательство», – подчеркнул Попов.