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Общество 22 марта 2025 15:57

Автоэксперт Погуляев призвал водителей не хранить шины в пакетах на балконе

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Автоэксперт Погуляев призвал водителей не хранить шины в пакетах на балконе
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Упаковать шины в пакет и положить на балкон – это самая распространенная ошибка при хранении автомобильной резины, заявил владелец автосервиса Fit Service Николай Погуляев, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Как объяснил автоэксперт, пакет может быть герметично упакован, из-за чего внутри соберется конденсат, а покрышка влагу не любит, потому что она разрушает ее резиновый слой.

Также нельзя оставлять шины в местах, где на них попадут лучи солнца. В противном случае могут выгореть парафины, и ваша резина быстрее состарится, объяснил Погуляев.

Не стоит держать шины и в гараже, потому что в таких местах тоже скапливается конденсат, влага, в результате чего ваша шина может потрескаться.

Также эксперт рекомендовал обмывать шины перед хранением от реагентов, грязи и битума.

#шины #летняя резина #автомобиль #полезная информация
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