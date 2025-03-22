Автоэксперт Погуляев призвал водителей не хранить шины в пакетах на балконе

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Упаковать шины в пакет и положить на балкон – это самая распространенная ошибка при хранении автомобильной резины, заявил владелец автосервиса Fit Service Николай Погуляев, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Как объяснил автоэксперт, пакет может быть герметично упакован, из-за чего внутри соберется конденсат, а покрышка влагу не любит, потому что она разрушает ее резиновый слой.

Также нельзя оставлять шины в местах, где на них попадут лучи солнца. В противном случае могут выгореть парафины, и ваша резина быстрее состарится, объяснил Погуляев.

Не стоит держать шины и в гараже, потому что в таких местах тоже скапливается конденсат, влага, в результате чего ваша шина может потрескаться.

Также эксперт рекомендовал обмывать шины перед хранением от реагентов, грязи и битума.