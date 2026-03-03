Автоэксперт Подольский призвал не спешить со сменой зимней резины

Нынешний сезон стал особенно опасным из-за большого количества снега, выпавшего ранее. Об этом заявил автоэксперт и профессиональный гонщик Марк Подольский в разговоре с «Радио 1».

По его словам, март – один из самых коварных месяцев для водителей. Самыми рискованными он назвал утренние и вечерние часы, когда похолодание образует на асфальте тонкую ледяную корку, практически незаметную для глаз. Эксперт отметил, что в такие дни важно смотреть на дорожную обстановку шире обычного, поскольку опасность может возникнуть там, где ее не ожидаешь.

Подольский подчеркнул, что к управлению автомобилем сейчас нужно относиться максимально внимательно. Даже опытным водителям, по его мнению, стоит быть осторожнее.

Он рассказал, что за последние недели на дорогах происходили тяжелые аварии: водители тягачей теряли управление, выезжали на встречную полосу и сталкивались с легковыми машинами, которые не могли противостоять многотонной технике.

Главным правилом в подобных ситуациях эксперт назвал сохранение самообладания. Он пояснил, что нельзя поддаваться панике и резко нажимать на тормоз без оценки обстановки. Если автомобиль заносит, нужно попытаться вырулить так, чтобы минимизировать ущерб.

В случае, когда машину несет на встречную полосу, безопаснее уйти в кювет, используя снежный бруствер для снижения скорости. Даже в стрессовой ситуации важно не терять контроль над собой.

Отвечая на вопрос о смене шин, Подольский посоветовал не спешить и учитывать перепады температур. Он отметил, что календарная весна не означает стабильного тепла, поэтому с переходом на летнюю резину лучше повременить.