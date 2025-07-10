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Общество 10 июля 2025 13:35

Автоэксперт поддержал идею ограничения самокатов на оживлённых улицах

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Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал инициативу по ограничению скорости или запрету движения электросамокатов на узких тротуарах и оживлённых улицах столицы. В беседе с RT он отметил, что подобные меры уже реализованы в Санкт-Петербурге и дают определённый эффект.

По словам эксперта, в северной столице с 1 июля вступило в силу постановление губернатора, запрещающее движение электросамокатов в центре города. Такие меры направлены на повышение безопасности пешеходов в зонах с высокой плотностью движения.

«На центральных улицах самокатов практически не осталось. Есть единичные случаи нарушений, но с ними активно работают. Это результат договорённостей между городским комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями», — подчеркнул Попов.

#электросамокаты #ограничения
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