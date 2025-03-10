Автоэксперт объяснил, какие машины растут в цене с возрастом

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Большинство машин с возрастом дешевеет, но этого не происходит с раритетными и премиальными авто. Об этом рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, сообщает агентство «Прайм».

Ретромобили дорожают из-за их ограниченного количества, а также из-за исторической ценности, которой обладают многие из них. «Так, в прошлом году в Екатеринбурге выставили на продажу ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска за 4,5 млн рублей», – привел пример специалист.

«Таких моделей на рынке почти не осталось, поэтому они легко продаются, особенно если это штучные экземпляры с историей», – уточнил он.

Среди увеличившихся в цене премиальных автомобилей Житнухин упомянул Audi Q3, которая за три года подорожала с 2,4 млн до 3,6 млн рублей (+50%), Lexus GX, за те же три года подорожавший с 4,8 млн до 7 млн рублей (+46%), и Toyota Land Cruiser Prado 150, стоимость которого выросла за это время на 45% – до 5,4 млн рублей.

Причинами этого стали уход с рынка большинства марок, падение рубля, рост затрат на логистику и пошлин, включая повышение утилизационного сбора. Новые модели премиум-марок стали еще дороже.