Автоэксперт объяснил, как расширение тарифного коридора ОСАГО повлияет на водителей

Расширение тарифного коридора ОСАГО существенно не отразится на большинстве автовладельцев. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее сообщалось, что с 9 декабря тарифный коридор ОСАГО увеличат на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Для мотоциклов диапазон тарифа расширят на 40%.

По его словам, обновление коридора проводится регулярно и является частью реформы, направленной на индивидуализацию стоимости полисов.

«Это один из этапов реформы (в результате которой. – прим.ред.) у страховых компаний появится возможность индивидуализировать тарифы. И в конечном итоге когда-то все придет к тому, что цены будут свободные на рынке и компании будут сами решать, кому какую стоимость полиса поставить», – отметил Моржаретто в комментарии RT.

Он подчеркнул, что для большинства водителей изменения останутся незаметными.

«Для кого-то, конечно, повышается. Для тех, кто регулярно нарушает и попадает в аварии, там меняется», – уточнил Моржаретто.