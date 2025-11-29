Автоэксперт объяснил, как расширение тарифного коридора ОСАГО повлияет на водителей
Расширение тарифного коридора ОСАГО существенно не отразится на большинстве автовладельцев. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.
По его словам, обновление коридора проводится регулярно и является частью реформы, направленной на индивидуализацию стоимости полисов.
«Это один из этапов реформы (в результате которой. – прим.ред.) у страховых компаний появится возможность индивидуализировать тарифы. И в конечном итоге когда-то все придет к тому, что цены будут свободные на рынке и компании будут сами решать, кому какую стоимость полиса поставить», – отметил Моржаретто в комментарии RT.
Он подчеркнул, что для большинства водителей изменения останутся незаметными.
«Для кого-то, конечно, повышается. Для тех, кто регулярно нарушает и попадает в аварии, там меняется», – уточнил Моржаретто.