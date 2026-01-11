Автоэксперт объяснил, как правильно ухаживать за машиной во время снегопадов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В условиях сильных снегопадов и морозов водителям следует уделять особое внимание подготовке автомобиля, его очистке и аккуратному вождению на зимних дорогах. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, зимняя эксплуатация автомобиля включает три ключевых момента: подготовку к холодам, очистку от снега и льда, а также особенности вождения при сложных погодных условиях.

Попов рекомендует заранее закупать незамерзающие жидкости и силикон для обработки уплотнителей, а при необходимости отогревать машину в подземных парковках. Он отметил, что при морозах ниже –15 °C некоторые автомобили, особенно китайского производства, могут блокировать двери. В таких случаях эксперт советует начинать с пассажирской двери.

«Пассажирская дверь, скорее всего, откроется, поэтому открываем ее, а дальше уже изнутри выталкиваем дверь автомобиля», – пояснил Попов в беседе с RT.

Автоэксперт подчеркнул, что важно тщательно очищать не только стекла, но и крышу автомобиля, чтобы транспорт был заметен другим участникам движения.

Кроме того, рекомендуется иметь прочный буксировочный трос с разрывной нагрузкой 3-5 тонн и пластины противоскольжения для выхода из снежных заносов.

«При управлении постарайтесь не совершать резких движений, резких маневров, не совершать резких газований, потому что очень часто занос провоцируется тем, что вы резко давите на педаль газа, (нужно. – Прим. ред.) стараться совершать все движения плавно, замедленно. Важно также заранее прогнозировать развитие ситуации, держать заведомо большую дистанцию и не увеличивать скорость», – отметил Попов.

«Самый главный совет: если есть возможность отказаться от поездки на автомобиле, то надо отказаться от этой поездки», – заключил эксперт.