Автоэксперт объяснил, что удаление катализатора в машине повышает токсичность выхлопа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Удаление катализатора в автомобиле противоречит требованиям эксплуатации, поскольку приводит к увеличению токсичности выхлопных газов. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

Он напомнил, что катализатор предназначен для очистки выхлопа от вредных примесей. По его словам, с точки зрения производителя, удаление этой системы считается вмешательством в конструкцию автомобиля и нарушает установленные экологические нормы.

Эксперт уточнил, что формально удаление катализатора не запрещено, однако эксплуатация автомобиля без него является нарушением технического регламента.

При этом Баканов обратил внимание, что в ряде случаев сам катализатор может создавать проблемы. Он пояснил, что из-за некачественного топлива или несвоевременной замены свечей зажигания устройство может быстро выйти из строя: засориться, разрушиться, а его частицы – попасть в камеру сгорания. В таком случае они действуют как абразив, повреждая стенки цилиндров, что приводит к появлению задиров и снижению компрессии двигателя.

Эксперт добавил, что из-за высокой стоимости замены катализатора автовладельцы нередко принимают решение удалить его, чтобы избежать дополнительных затрат и продлить срок службы автомобиля.

По его оценке, практика удаления катализаторов существует давно и во многом связана с их дороговизной и длительным сроком эксплуатации автомобилей. При этом он подчеркнул, что с экологической точки зрения такой подход нежелателен, поскольку увеличивает загрязнение окружающей среды, однако в реальных условиях для некоторых водителей это становится способом снизить расходы и избежать проблем с двигателем.