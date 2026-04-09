Автоэксперт объяснил, что делать водителю, когда виновник ДТП скрылся

Если автовладелец обнаружил свою машину с повреждениями, ему необходимо обратиться в ГИБДД и сообщить о происшествии. После этого важно зафиксировать ситуацию: составить схему, сделать фотографии и, при возможности, получить записи с камер видеонаблюдения. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, если выяснится, что повреждение не связано с наездом другого транспортного средства, а, к примеру, автомобиль был умышленно поцарапан или испорчен, владельцу следует инициировать поиск лица, причинившего ущерб.

Эксперт подчеркнул, что даже при отсутствии камер на месте происшествия сотрудники полиции обязаны провести проверку: опросить возможных очевидцев, направить соответствующие запросы, изучить записи с видеорегистраторов, а также отслеживать информацию в социальных сетях и использовать другие доступные способы установления виновного.

«Однако всеми этими действиями занимаются уже сотрудники ГИБДД. Основная задача водителя — своевременно сообщить о случившемся», — отметил Попов.

Также специалист напомнил о важном нюансе, связанном с компенсацией ущерба по полису ОСАГО.

«Если у вас оформлен только полис ОСАГО и нет иных вариантов ремонта, компенсация не будет выплачена, если не удастся установить вторую сторону — виновника происшествия. При наличии полиса КАСКО возмещение ущерба производится независимо от этого», — подытожил эксперт.