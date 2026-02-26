news_header_top
Руc Тат
Общество 26 февраля 2026 12:02

Автоэксперт Баканов предупредил о вреде чип-тюнинга для двигателя машины

Решение о чип-тюнинге двигателя добровольно, однако рекомендовать его массовому потребителю нельзя. Об этом в беседе с «Татар-информом» заявил автоэксперт Пётр Баканов.

По словам специалиста, автопроизводители при выпуске машин закладывают усредненный набор характеристик, чтобы сохранить баланс всех систем. Чип-тюнинг же направлен на повышение мощностных и тяговых показателей двигателя, а не на улучшение экологии или снижение расхода топлива.

Баканов отметил, что грамотные мотористы стараются соблюсти баланс, корректируя карты впрыска и не допуская разрушительных процессов.

«Нужно понимать, что это все-таки за пределами заводских параметров. А значит, вопросы гарантии могут сказаться пагубно», – подчеркнул эксперт, приведя в пример трехцилиндровые моторы, которые после форсировки чип-тюнерами стали выходить из строя.

Кроме того, в погоне за мощностью нередко ухудшаются экологические характеристики, на что производитель не может пойти из-за санкций и штрафов. В то же время при самостоятельных переделках таких ограничений нет, и результат полностью зависит от квалификации исполнителей.

«Поэтому рекомендовать их для рядового потребителя я не могу. Это узконаправленные вещи для тех, кто четко знает, чего хочет, и готов нести ответственность за последствия», – резюмировал Баканов.

