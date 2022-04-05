Автоэксперт назвал наиболее привлекательные для угонщиков марки машин

Из-за нехватки запасных частей и новых автомобилей в России угонщиков могут особенно заинтересовать некоторые модели машин, рассказал автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik, отметив, что случаи с автомобильными кражами могут участиться.

По его словам, «привлекательными» для воров могут стать популярные машины, которые пользуются большим спросом: Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo седан, Kia Rio, Hyundai Solaris.

«И, естественно, будут угонять автомобили очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery», – добавил Субботин.

Эксперт рассказал, что защитить свой транспорт поможет блокировка коробки передач или установка клапана, который будет перекрывать подачу топлива.

Он также посоветовал поставить круглосуточный видеорегистратор и GPS-трекеры, которые отслеживают местоположение автомобиля, чтобы защититься от «начинающих» угонщиков.

Субботин также порекомендовал россиянам застраховать машины от угона и пользоваться услугами охраняемых парковок.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Это вызвало реакцию у стран Запада, Японии и Южной Кореи, которые ужесточили антироссийские санкции. В частности, поставки машин и комплектующих прекратили многие зарубежные автопроизводители.