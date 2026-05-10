Автоэксперт назвал четверг и пятницу самыми аварийными днями на дорогах

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал «Абзацу», что конец недели традиционно считается самым аварийным периодом на российских дорогах, поскольку водители садятся за руль нетрезвыми, увеличивается трафик и люди спешат.

Ломанов пояснил, что для сотрудников ГИБДД пятница – самый напряженный и аварийный день. На дорогах появляется больше нетрезвых водителей: многие отмечают окончание рабочей недели, посещают рестораны, клубы и другие заведения. Резко возрастает поток дачников и отдыхающих, направляющихся за город. Трафик становится плотнее, люди спешат, увеличивается число неопытных водителей. Все это приводит к росту потенциально опасных ситуаций. Четверг часто становится своеобразной подготовкой к пятнице – люди уже начинают расслабляться, добавил эксперт.

Автоэксперт подчеркнул, что водителям нужно учитывать эти факторы и быть особенно внимательными в конце недели. Знание того, что четверг и пятница – опасные дни, поможет избежать лишних рисков на дороге.