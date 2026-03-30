Автоэксперт напомнил водителям о запрете садиться за руль при температуре

Водителям не стоит садиться за руль при повышенной температуре. Об этом автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов сообщил «Татар-информу».

Он напомнил, что пункт 2.7 Правил дорожного движения запрещает управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии.

По словам эксперта, любые вегетативные изменения в организме – в том числе повышенная температура или высокое давление – свидетельствуют о наличии заболевания.