Общество 6 марта 2026 14:47

Ресурс двигателя современных машин составляет до 250 тыс. км пробега – автоэксперт

В России пока невозможно говорить о долговечности большинства представленных автомобилей. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, японские и немецкие машины живут долго, но их становится меньше, а запчасти и обслуживание труднодоступны. Китайский автопром пришел в Россию четыре-пять лет назад – этого недостаточно для оценки надежности.

«Мы еще ни разу не видели кого-то из них, кто бы набегался уже 500 тыс. км. Максимум, что сейчас есть – 200-250 тыс. км пробега», – отметил эксперт.

Попов добавил, что у китайских машин есть сильные стороны, например подвеска, но много вопросов к электрооборудованию и эргономике. Окончательные выводы о качестве можно будет сделать только после накопления большой статистики.

