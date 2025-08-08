Автоэксперт Моржаретто объяснил снижение цен на китайские машины

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал «Татар-информу» причину снижения цен на китайские автомобили и спрогнозировал, как долго это продлится.



«Спрос сейчас значительно меньше, чем предложение. Машин много, еще стоки прошлого года не распроданы, а они довольно велики. Чтобы продать хоть что-то, продавцы за счет своей маржи и маржи производителей снижают цены на автомобили и предлагают скидки», – пояснил Моржаретто.

По его мнению, такая тенденция будет продолжаться еще несколько месяцев, пока дилеры китайских автомобилей не распродадут остатки прошлого года.



Ранее стало известно, что средняя стоимость новых китайских автомобилей в России с начала 2025 года сократилась на 3,4% и составила 3,52 млн рублей. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на исследование «Авто.ру».