Автоэксперт Моржаретто назвал условие, при котором Lada Iskra будет конкурентоспособной

Если стоимость Lada Iskra не будет превышать 1,7 млн рублей, то тогда отечественную машину ждут неплохие перспективы. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что новая Lada Iskra будет стоить от 1,2 млн рублей в базовой комплектации.

«Если удастся удержать цены в интервале 1,2-1,7 млн рублей, то эта машина пойдет хорошо. Если же цена будет выше, то новая модель Lada начнет подъедать “кусок” у Lada Vesta, которая продается за 1,5-2,2 млн рублей в зависимости от комплектации, и кроме того, там появляются уже китайские конкуренты. Так что для АвтоВАЗа очень важно удержать цену, которая бы понравилась покупателю. Я думаю, что у машины очень неплохие перспективы, если удастся удержать цены», – отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что новая модель отечественного производства интересная по дизайну и имеет хороший набор опций. Автомобиль, по мнению автоэксперта, станет конкурентоспособным в плане цены.

«За 1,2 млн рублей китайских конкурентов нет. Даже со скидками цены на “китайцев” начинаются от 1,8 млн рублей, а дешевле нет никого на рынке», – отметил Моржаретто.