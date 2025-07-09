Автоэксперт Моржаретто назвал топ автомобилей за 1 млн рублей

Из новых автомобилей за 1 млн рублей можно приобрести или LADA Granta, или LADA Niva Legend. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Новую машину за 1 млн рублей купить нельзя. Исключение – LADA Granta. Со скидкой LADA Niva Legend можно тоже найти», – сказал он.

На б/у рынке выбор за 1 млн рублей достаточно большой, но все зависит от состояния, отметил автоэксперт.

«Что касается автомобилей подержанных, то тут выбор довольно большой, но нужно оценивать каждый отдельный автомобиль по его состоянию. Например, можно купить 3-летнюю LADA Vesta или 5-летний Hyundai Accent», – резюмировал Моржаретто.