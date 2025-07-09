news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 июля 2025 10:20

Автоэксперт Моржаретто назвал топ автомобилей за 1 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

Из новых автомобилей за 1 млн рублей можно приобрести или LADA Granta, или LADA Niva Legend. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Новую машину за 1 млн рублей купить нельзя. Исключение – LADA Granta. Со скидкой LADA Niva Legend можно тоже найти», – сказал он.

На б/у рынке выбор за 1 млн рублей достаточно большой, но все зависит от состояния, отметил автоэксперт.

«Что касается автомобилей подержанных, то тут выбор довольно большой, но нужно оценивать каждый отдельный автомобиль по его состоянию. Например, можно купить 3-летнюю LADA Vesta или 5-летний Hyundai Accent», – резюмировал Моржаретто.

#автомобили #топ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

8 июля 2025
В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

8 июля 2025