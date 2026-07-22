Автоэксперт Мирошкин посоветовал обязательно фиксировать повреждения машины

Если автомобиль получил повреждения во время нахождения на парковке, необходимо обязательно зафиксировать полученные повреждения. Такой совет дал шеф-редактор журнала «Авто.ру» Александр Мирошкин, передает телеканал RT.

При этом, по словам специалиста, трогать и перемещать машину нельзя – следует сохранить обстановку на месте такой, какой она была в момент происшествия.

«Сразу зафиксируйте повреждения, сделайте подробные фото и видео: крупным планом – разбитое стекло, царапины или вмятины – и общим планом, так, чтобы были видны ориентиры вокруг, например, номер дома, название магазина, дорожные знаки и припаркованные рядом машины», – объяснил автоэксперт.

После этого требуется определить характер повреждений. Если имеются признаки ДТП, нужно обязательно позвонить в ГИБДД. Даже если виновник скрылся, инцидент будет считаться дорожно-транспортным происшествием. Если же ущерб был нанесен без участия другого транспортного средства, необходимо вызвать участкового инспектора полиции или позвонить на 102 или 112, чтобы «зафиксировать факт порчи имущества или вандализма».

Затем желательно опросить возможных свидетелей – охранников, консьержей, прохожих. Следует разузнать, не зафиксировали ли ситуацию видеорегистраторы припаркованных рядом авто и камеры наружного наблюдения самой парковки или магазина по соседству. «Эти записи критически важны, особенно если виновник скрылся, – их нужно постараться сохранить до приезда полиции или ГИБДД», – объяснил Мирошкин.

Наконец, следует связаться со страховой компанией. При наличии каско звонить страховщику надо сразу после звонка в полицию – оператор подскажет порядок действий. Если же в наличии только ОСАГО, дела обстоят хуже: страховщик возместит ущерб только при наличии установленного виновника. «Нужно найти беглеца, чтобы потом предъявить требования к его страховщику или к нему лично», – резюмировал шеф-редактор профильного издания.