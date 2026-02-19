news_header_top
Общество 19 февраля 2026 19:44

Автоэксперт Лыткин объяснил, почему водители попадают в снежные «ловушки»

Автоэксперт Лыткин объяснил, почему водители попадают в снежные «ловушки»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главный эксперт Национального совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин связал случаи, когда автомобилисты застревают на дорогах во время снегопадов, прежде всего с человеческим фактором – игнорированием предупреждений и переоценкой своих возможностей.

«Хотя заранее предупреждают и службы Гидрометцентра, и МЧС, что лучше не выезжать, но, как говорится, все надеются на авось. Поэтому и происходит то, что происходит. Водители мощных полноприводных машин часто попадают в ловушку собственной самоуверенности. Когда трасса пустеет, у них возникает ложное чувство безопасности и желание "резвиться"», – сказал Лыткин в беседе с «Радио 1».

Эксперт подчеркнул, что риски на дороге снижаются еще до выезда – за счет правильной подготовки автомобиля к зимнему сезону. По его словам, важны замена технических жидкостей на зимние, качественная резина и исправные стеклоочистители, а попытки сэкономить на расходниках могут обернуться серьезными проблемами.

«Водитель должен быть готов к любым неожиданностям, ведь 90% ДТП случаются именно по вине человека. В снегопад нужно быть максимально сосредоточенным», – отметил эксперт.

Лыткин также рекомендовал по возможности отказаться от поездок в сильный снегопад и выбирать общественный транспорт.

«Но если нет жизненно необходимой нужды, то лучше в такую погоду не выезжать вообще, пересидеть дома», – резюмировал он.

