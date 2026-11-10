Автоэксперт Лыткин назвал основные правила езды зимой

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С приходом зимы ситуация на дорогах становится значительно опаснее, а число дорожно-транспортных происшествий увеличивается. Снег, который не успели убрать, гололедица и частые температурные колебания создают дополнительные трудности для автомобилистов.

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей ТС Александр Лыткин рассказал, что при управлении автомобилем зимой необходимо учитывать целый ряд факторов. Среди них — скорость движения, состояние дорожного покрытия, погодные условия и соблюдение безопасной дистанции. Также специалист обратил внимание на особенности разных типов автомобильного привода.

«Даже если машина попадает в занос: на заднем приводе — это одни действия, на переднем — другие. Если водитель пересаживается с одного транспортного средства на другое с разным приводом, он должен знать его тактико-технические характеристики при таких условиях эксплуатации. И тогда это будет эффективно и безопасно», — сказал Лыткин в беседе с «Радио 1».

При этом эксперт отметил, что наличие полного привода не гарантирует абсолютной безопасности на зимней дороге. По его словам, такая система имеет свои преимущества и недостатки, которые проявляются в зависимости от конкретных дорожных обстоятельств.