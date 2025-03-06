Автоэксперт Лисовская рассказала, вернутся ли в РФ ушедшие из страны бренды

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В настоящее время не предприняты конкретные шаги для возвращения в Россию автомобилей брендов, ушедших из страны. Об этом сообщила «Татар-информу» автоэксперт, автор блога «Лиса рулит» Елена Лисовская.

«Все это пока вихри, которые гоняют в воздухе СМИ. Ни один из брендов не говорит, что предприняты шаги для возвращения», – сказала Лисовская.

Японский автопроизводитель Toyota вывез крупнейших дилеров в ОАЭ, но там не обсуждались вопросы о продаже новых автомобилей в РФ, сообщила автоэксперт. По ее словам, речь шла лишь о сервисе и поддержке существующих и завозимых параллельным импортом автомобилей.

«В Hyundai прямо говорят, что не предпринято никаких попыток для возврата», – сказала Лисовская.

Бывший завод южнокорейской Hyundai в Санкт-Петербурге сейчас принадлежит российскому автохолдингу AGR Automotive Group, заключила спикер.