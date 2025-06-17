Автоэксперт Лигачев объяснил, стоит ли перегонять машины из-за рубежа с целью экономии

Перегонять машины в Россию из другой страны с целью сэкономить деньги не имеет смысла. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

«Если делать все по закону, то смысл (перегонять машины из другой страны в РФ с целью экономии денег – прим. Т-и) теряется. Раньше в России была более дешевая "растаможка", были способы занизить эту цену, чтобы меньше платить, но сейчас это все отслеживается, поэтому сэкономить невозможно», – объяснил автоэксперт.

Он напомнил, что в России сейчас по-новому рассчитывается утилизационный сбор.

«В другой стране вы растаможите под 15%, а у нас идет там 48%. У нас теперь утильсбор по-новому считается: он всегда включает разницу в таможенных сборах. Поэтому разницы в деньгах нет никакой», – заключил Лигачев.