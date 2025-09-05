Автоэксперт Лигачев объяснил, что выгоднее: капремонт двигателя машины или его замена

Любой двигатель можно капитально отремонтировать, но все зависит от стоимости таких работ. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

«В принципе, ремонтируется все что угодно, но вопрос только в цене. Иными словами, есть ли экономическая целесообразность такого ремонта или нет. Ремкомплекты все есть, и однозначно сказать, что современные двигатели не подлежат капитальному ремонту, нельзя», – сказал собеседник агентства.

В качестве примера он привел кузовной ремонт автомобиля.

«Допустим, у вас помялось крыло, оно сварное. Если его менять, то оно обойдется, допустим, в 50 тыс. рублей, и работа по его замене еще в 30 тыс. рублей, то есть в сумме получится 80 тыс. рублей. Предположим, вы решили его отремонтировать. Жестянщик, посмотрев на ваше крыло, согласен его выпрямить, но это будет стоить 100 тыс. рублей», – рассказал Лигачев.

Он отметил, что в таких ситуациях многое зависит от самого человека. Есть люди, которые считают, что лучше отремонтировать крыло за 100 тыс. рублей, но деталь у машины останется родной, а кому-то экономически выгоднее заменить крыло.

«Аналогичная ситуация с двигателями. Тут встает вопрос: какой это двигатель, сколько он стоит, сколько стоит его капитальный ремонт и множество других нюансов. В каких-то случаях и для каких-то двигателей экономически выгоднее купить новый, а в каких-то новый двигатель будет стоить крайне дорого, а его ремонт обойдется намного дешевле», – резюмировал Лигачев.