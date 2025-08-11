Автоэксперт Лигачев рассказал, как защитить машину от появления коррозии

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Коррозии, как правило, подвержены старые автомобили, на новых машинах она редко появляется. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

Причиной ржавчины может стать не только «старость» авто, но и механические повреждения в виде сколов и царапин на кузове, негативные взаимодействия с окружающей средой (влага, соль, грязь, дорожные реагенты или кислород).

Лигачев советует во избежание ржавчины на автомобилях использовать корабельный сурик, так как при нанесении вещество стабилизирует и преобразует коррозию, создает более прочное, красивое покрытие.

«Можете покрыть автомобиль корабельным суриком, и машина будет ездить в любых условиях лет 50, ей ничего не будет грозить», – утверждает эксперт.

Владельцам новых авто эксперт посоветовал провести антикоррозийную обработку, что также убережет машину от ржавчины.