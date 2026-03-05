news_header_top
Общество 5 марта 2026 16:57

Автоэксперт Лигачев посоветовал не подкрашивать царапины на машине перед ее продажей

При продаже подержанного автомобиля лучше оставить мелкие повреждения, чем пытаться их закрасить – это может вызвать у покупателя подозрения. Такой совет в беседе с «Татар-информом» дал автоэксперт Константин Лигачев.

«Если вы единственный владелец и знаете всю историю автомобиля, лучше продавать с незначительными повреждениями. Это будет гарантией того, что машина не перекрашивалась», – пояснил он.

По словам эксперта, попытка замаскировать сколы или царапины перед продажей может обернуться против продавца. Покупатель начнет сомневаться, не скрывает ли владелец серьезные дефекты кузова после ДТП.

Лигачев отметил, что сегодня проверить историю автомобиля несложно – существуют специализированные базы данных. Кроме того, многие покупатели приходят на сделку с экспертами, которые по косвенным признакам определяют, был ли кузов битым.

«Перекрасить везде фактически нереально, все равно где-то будет зашлифовка, краска не совпадет. Это обязательно выяснится», – предупредил автоэксперт.

