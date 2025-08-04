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Общество 4 августа 2025 16:17

Автоэксперт Лигачев поделился советами по выбору китайской машины

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Рынок китайских автомобилей в России растет, но многие покупатели сомневаются в качестве машин из КНР. Автоэксперт Константин Лигачев дал рекомендации по выбору таких машин.

«Китайские машины покупать можно, но с оглядкой на два ключевых фактора: год выпуска и пробег, а также количество прежних владельцев. К примеру, автомобили старше 10 лет часто имеют проблемы с коррозией и электроникой», – сказал Лигачев корреспонденту «Татар-информа».

Оптимальный вариант, по его мнению, — машины 2018–2022 годов с пробегом до 100–150 тыс. км.

Константин Лигачев напомнил, что корейские марки в свое время также прошли путь от неприятия до массового доверия. Сейчас аналогичная ситуация складывается с китайскими брендами.

«Если раньше китайские автомобили действительно были сырыми, то сегодня их качество сопоставимо с бюджетными европейскими и корейскими моделями. Главное — не покупать "кота в мешке" и тщательно проверять машину перед покупкой», — резюмировал эксперт.

#автомобиль #Китай
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