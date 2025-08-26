news_header_top
Общество 26 августа 2025 11:33

Автоэксперт Лигачев назвал основные признаки неисправности двигателя машины

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый признак наличия неисправности в двигателе – это загоревшаяся на панели приборов лампочка «чек» (оранжевый значок в форме двигателя – прим. «Т-и»). Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

«Сейчас все современные двигатели оснащены разными электронными системами, поэтому выход любого датчика из рядовых параметров сразу фиксируется и выдает ошибку. В таком случае на панели приборов вы увидите значок двигателя», - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, признаком неисправности двигателя могут стать появление посторонних звуков, шумов из под капотного пространства.

«Если вы слышите какой-то необычный посторонний звук, которого ранее не было, например, двигатель стал работать слишком шумно, или обороты не сбрасывает, то этот фактор тоже может говорить о неисправности», - рассказал Лигачев.

Третий признак неисправности мотора – пропадание тяги, то есть машина хуже разгоняется.

«Если вы, например, заправились некачественным бензином, и, чувствуете, что у двигателя поменялась тяга: вы нажимаете на газ, а машина не едет», – объяснил автоэксперт.

Еще один сигнал для водителя – загоревшаяся на панели приборов красная лампочка, изображающая канистру. Такой значок говорит о низком уровне масла в двигателе, подчеркнул собеседник агентства.

«На всех автомобилях есть лампочка масла. И если у вас с маслом в двигателе что-то не так, или уровень масла низкий, то на панели приборов загорится значок канистры красного цвета», – обратил внимание Лигачев.

Он также добавил, при проверке уровня масла стоит обращать внимание не только на его уровень, но на цвет.

«Если, например, у вас прокладка пробилась, и охлаждающая жидкость пошла в двигатель, смешиваясь с маслом, то вы, достав щуп, увидите, что масло у вас не коричневое, а там конкретная эмульсия», – резюмировал спикер.

