Автоэксперт Лигачев объяснил, почему водитель должен снять машину с учета после продажи

Фото: © «Татар-информ»

Собственник при продаже автомобиля по закону не обязан снимать его с учета, однако желательно это сделать во избежание ряда проблем. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

«Предыдущий владелец после продажи автомобиля может как снимать, так и не снимать машину с учета. Однако если он этого не сделает, то тогда ему будут приходить налоги и штрафы за нарушения, совершенные новым собственником. Но это произойдет только в том случае, если новый собственник не переоформит машину», - сказал собеседник агентства.

Причем штрафы, по его словам, можно оспорить, написав соответствующую жалобу и прикрепив к ней договор купли-продажи, а вот уйти от уплаты налога будет невозможно, предупредил спикер.

Также прежнего собственника могут признать виновником ДТП, которое совершил новый владелец. Однако в данном случае предыдущий владелец может доказать свою невиновность, предоставив договор купли-продажи, уточнил Лигачев.