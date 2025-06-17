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Общество 17 июня 2025 12:58

Автоэксперт Лигачев объяснил, почему в ряде стран машины дешевле, чем в РФ

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В некоторых странах, например, в Белоруссии или Казахстане, машины продаются дешевле, чем в России из-за более низких таможенных ставок. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

«У них другие ставки. Иными словами, таможенный сбор составляет не 48%, а от 15% до 30% в зависимости от государства. У них немного другая ценовая политика, поэтому и цены на машины "гуляют"», – рассказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что не все машины в других странах продаются дешевле, чем в России.

«Что-то продается дешевле, а что-то нет. Тут многое зависит от бренда и его популярности. Если в стране бренд представлен широко и раскручен, то его цена будет ниже, а если нет – то его цена может и дороже быть, чем в России», – резюмировал Лигачев.

#автомобили #цены #страны #Россия
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