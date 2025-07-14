Автоэксперт Лигачев объяснил, перестанут ли производить машины на «механике»

Автомобили с механической коробкой переключения передач всегда выпускали и будут выпускать. Об этом «Татар-информу» заявил автоэксперт Константин Лигачев.

Ранее в компании Hyundai выразили мнение, что автомобили с механической коробкой передач больше никому не нужны. По словам руководителя технического центра европейского офиса автокомпании Тайрона Джонсона, версии с педалью сцепления себя изжили.

«Комплектации с механической коробкой передач как были, так и будут. Это ерунда. Ручная коробка проста в обслуживании и надежна. Да, в большом городе, где люди часто стоят в пробках, автоматическая коробка будет лучше, но в регионах, где не везде есть хорошие дороги, ручная коробка больше выручает, потому что ею можно и побуксовать и вылезти из грязи или из снега», – ответил автоэксперт.

Он также уточнил, что у механической коробки передач есть свои любители, которые не променяют ее на «автомат».