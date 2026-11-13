Автоэксперт Лигачев объяснил, как продлить ресурс двигателя машины

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Срок службы автомобильного двигателя не имеет строго фиксированных границ и напрямую зависит от условий эксплуатации, стиля вождения и своевременности технического обслуживания. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информ» заявил автоэксперт Константин Лигачев.

По словам специалиста, однозначно оценить ресурс двигателя только по марке или стране производства невозможно.

«На ресурс двигателя влияет очень много факторов. Однозначно сказать, что один мотор пройдет 200 тысяч километров, а другой полмиллиона, нельзя. Это зависит от того, где и как передвигается машина: по трассе, в городе или по бездорожью, а также от стиля вождения - агрессивного или спокойного», – подчеркнул Константин Лигачев.

Эксперт отметил, что даже современные китайские моторы, к которым у части водителей сохраняется скептическое отношение, демонстрируют высокую надежность при должном уходе.

Главными условиями долговечности любого мотора автоэксперт назвал регулярную замену масел и использование оригинальных расходных материалов.

«Самое главное – вовремя менять масла и фильтры, причем фильтры должны быть именно оригинальными. Экономия и покупка дешевых аналогов часто приводит к тому, что несертифицированная деталь разрушается прямо внутри системы, из-за чего частицы попадают в масло, и двигатель выходит из строя», – предупредил Лигачев.

Кроме того, он напомнил о важности прогрева мотора в зимний период и соблюдении рекомендаций производителя по допускам технических жидкостей.