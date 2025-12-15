news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 13:22

Автоэксперт Лигачев объяснил, как правильно прогревать двигатель машины зимой

Читайте нас в
Телеграм
Автоэксперт Лигачев объяснил, как правильно прогревать двигатель машины зимой
Фото: © «Татар-информ»

Если зимой завести машину и сразу поехать, то двигатель будет испытывать высокую нагрузку и, как следствие, износ двигателя произойдет быстрее. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

«При этом прогревать двигатель до 75 или 90 градусов тоже не нужно. Можно ехать и через 5 минут после запуска двигателя», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что зачастую на современных машинах устанавливается система автозапуска, которая автоматически глушит двигатель, когда тот достигает нужной температуры. Как правило, автоотключение происходит через 10-15 минут, отметил Лигачев.

#автомобиль #зима #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025