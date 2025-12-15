Автоэксперт Лигачев объяснил, как правильно прогревать двигатель машины зимой
Если зимой завести машину и сразу поехать, то двигатель будет испытывать высокую нагрузку и, как следствие, износ двигателя произойдет быстрее. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.
«При этом прогревать двигатель до 75 или 90 градусов тоже не нужно. Можно ехать и через 5 минут после запуска двигателя», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что зачастую на современных машинах устанавливается система автозапуска, которая автоматически глушит двигатель, когда тот достигает нужной температуры. Как правило, автоотключение происходит через 10-15 минут, отметил Лигачев.