Автоэксперт Лигачев объяснил, как правильно прогревать двигатель машины зимой

Фото: © «Татар-информ»

Если зимой завести машину и сразу поехать, то двигатель будет испытывать высокую нагрузку и, как следствие, износ двигателя произойдет быстрее. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

«При этом прогревать двигатель до 75 или 90 градусов тоже не нужно. Можно ехать и через 5 минут после запуска двигателя», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что зачастую на современных машинах устанавливается система автозапуска, которая автоматически глушит двигатель, когда тот достигает нужной температуры. Как правило, автоотключение происходит через 10-15 минут, отметил Лигачев.