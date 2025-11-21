Редкое мытье машины вредит лакокрасочному покрытию – автоэксперт

Лакокрасочное покрытие автомобиля может испортиться, если редко мыть машину. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

«Если водитель будет редко мыть машину, то через год автомобиль окажется не в очень хорошем состоянии в плане лакокрасочного покрытия. Дело в том, что химикаты, а именно соль и песок, при попадании на кузов автомобиля разъедают лакокрасочное покрытие. Также весной на автомобиле могут оседать почки, которые проедают краску так, что потом машину придется полировать или вовсе перекрашивать, чтобы убрать появившиеся на кузове следы», – сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что мыть машину ежедневно тоже не следует.

«Обычному водителю вполне достаточно помыть машину раз в неделю. Однако многое будет зависеть от интенсивности езды и погодных условий», – резюмировал Лигачев.