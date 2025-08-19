Автоэксперт Лигачев назвал главные недостатки электромобилей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главная проблема от эксплуатации электромобилей встанет в будущем и заключается в том, что делать с батареями. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

«Главный вопрос, который встанет в будущем от электромобилей: что делать с батареями? Грубо говоря, через семь лет эксплуатации батарею потребуется заменить, а стоит она 70-80% от стоимости автомобиля. Старую же батарею надо будет утилизировать, а для этого нужны будут средства. Также встает вопрос: где и как их утилизировать и сколько это будет стоить? Технологии очень сильно развиваются, и это все хорошо на данный момент, а что будет в будущем?» – сказал собеседник агентства.

Еще один недостаток электромобилей заключается в том, что инфраструктура в России еще не так сильно развита, чтобы спокойно ездить на таком транспорте.

«Это должна быть не единственная машина, а вторая или третья в семье для коротких поездок», – добавил он.

Третьим недостатком электромобилей эксперт назвал время зарядки.

«Быстрых зарядок не так много, и у вас не получится зарядиться быстро. На машине с бензиновым двигателем ты приехал, пистолет вставил, заправился и поехал. В случае с электромобилями все равно нужно будет ждать определенное время», – добавил Лигачев.

Основными преимуществами таких машин служат отсутствие техобслуживания, налога, а для Москвы – бесплатные парковки, а также более быстрые и бесшумные двигатели, заключил спикер.